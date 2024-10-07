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إصابة شائعة تعد مؤشرا مبكرا للخرف

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   وجدت دراسة أن كبار السن الذين يتعرضون لسقوط مؤلم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في غضون عام من وقوع الحادث مقارنة بأولئك الذين يعانون من أنواع أخرى من الإصابات الجسدية.

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ولا تثبت النتائج التي توصل إليها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أن السقوط يساهم في الخرف (على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد ذلك أيضا)، لكنها تشير إلى أن السقوط قد يكون مؤشرا مبكرا لتدهور حالات الدماغ التي تؤدي إلى مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

 

ويشرح الطبيب ألكسندر أوردوبادي من مستشفى بريغهام والنساء وزملاؤه في بحثهم: "من الممكن أن يكون السقوط بمثابة حدث مراقب يشير إلى خطر مستقبلي للإصابة بالخرف. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى دعم تنفيذ الفحص المعرفي لدى كبار السن الذين يتعرضون لسقوط مؤلم".

والسقوط هو الطريقة الأكثر شيوعا لإصابة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ويعاني نحو ثلث هذه الفئة العمرية من إصابة بسبب السقوط كل عام.

وعلى الرغم من عقود من الجهد، ما يزال الخرف بلا علاج، ما يترك للمرضى فقط استراتيجيات لإيقاف تقدم الحالات المنهكة، لذلك كلما تم تحديد المرض مبكرا، كان ذلك أفضل.

وقام أوردوبادي وفريقه بتحليل مطالبات الرعاية الطبية الأمريكية لمدة عام من أولئك الذين تعرضوا لإصابة مؤلمة. وحددوا 2453655 مريضا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين طلبوا المساعدة الطبية لإصابة في عام 2014 أو 2015.

وبعد استبعاد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالخرف سابقا، قارن الباحثون بعد ذلك المرضى الذين أصيبوا في السقوط مع أولئك الذين تعرضوا لأنواع أخرى من الإصابات الجسدية، ووجدوا أن كبار السن الذين يعانون من إصابات نتيجة السقوط كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20% في غضون عام من وقوع الحادث، مقارنة بأنواع أخرى من الإصابات الجسدية التي حضر المرضى عيادة طبية من أجلها.

 
gnews

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