إصابة شائعة تعد مؤشرا مبكرا للخرف

والسقوط هو الطريقة الأكثر شيوعا لإصابة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ويعاني نحو ثلث هذه الفئة العمرية من إصابة بسبب السقوط كل عام.
وعلى الرغم من عقود من الجهد، ما يزال الخرف بلا علاج، ما يترك للمرضى فقط استراتيجيات لإيقاف تقدم الحالات المنهكة، لذلك كلما تم تحديد المرض مبكرا، كان ذلك أفضل.
وقام أوردوبادي وفريقه بتحليل مطالبات الرعاية الطبية الأمريكية لمدة عام من أولئك الذين تعرضوا لإصابة مؤلمة. وحددوا 2453655 مريضا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين طلبوا المساعدة الطبية لإصابة في عام 2014 أو 2015.
وبعد استبعاد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالخرف سابقا، قارن الباحثون بعد ذلك المرضى الذين أصيبوا في السقوط مع أولئك الذين تعرضوا لأنواع أخرى من الإصابات الجسدية، ووجدوا أن كبار السن الذين يعانون من إصابات نتيجة السقوط كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20% في غضون عام من وقوع الحادث، مقارنة بأنواع أخرى من الإصابات الجسدية التي حضر المرضى عيادة طبية من أجلها.
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