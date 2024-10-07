إصابة شائعة تعد مؤشرا مبكرا للخرف

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة أن كبار السن الذين يتعرضون لسقوط مؤلم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في غضون عام من وقوع الحادث مقارنة بأولئك الذين يعانون من أنواع أخرى من الإصابات الجسدية.

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ولا تثبت النتائج التي توصل إليها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أن السقوط يساهم في الخرف (على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد ذلك أيضا)، لكنها تشير إلى أن السقوط قد يكون مؤشرا مبكرا لتدهور حالات الدماغ التي تؤدي إلى مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.