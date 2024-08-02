احذرها.. 10 أعراض لأمراض القلب تظهر على القدمين

الوكيل الاخباري- ألم الصدر ليس العرض الوحيد لأمراض القلب والأوعية الدموية، بل هناك علامات أخرى أقل شيوعًا تنذر بها، قد يظهر عدد منها على الأطراف السفلية.



وبحسب خبراء الصحة، تشمل أعراض أمراض القلب التي تظهر على القدمين:



- ألم حارق في الأصابع والقدمين أثناء الراحة، لا سيما عند الاستلقاء على السرير ليلًا.



- تقرحات في أصابع القدمين لا تلتئم.



- برودة القدمين.



- تنميل أو ضعف الساقين.



- ضعف أو انعدام النبض في الساقين أو القدمين أو كليتهما.



- تقلصات مؤلمة في عضلات الفخذين أو ربلة الساق بعد ممارسة بعض الأنشطة، مثل المشي وصعود السلم.



- لمعان جلد الساقين.



- بطء نمو أظافر القدمين.



- تساقط شعر الساقين أو بطء نموه.



- تغير لون الساقين.



وعادةً ما تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بمرض الشريان المحيطي PAD، الذي ينجم عن تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين المغذية للأطراف السفلية، مما يؤدي إلى انخفاض أو توقف تدفق الدم إلى الساقين والقدمين، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".



وتكمن خطورة مرض الشريان المحيطي في مضاعفاته الوخيمة، حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وقد يصل الأمر إلى حد بتر الساق المصابة.



ولتقليل خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:



- اتباع نظام غذائي صحي.



- الإقلاع عن التدخين.



- فقدان الوزن الزائد.



- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.