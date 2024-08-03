تدابير مهمة لمواجهة حرارة الصيف في العمل

الوكيل الإخباري - قال معهد الاستشارات الصحية للشركات في ألمانيا إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر بالسلب على إنتاجية الموظفين، حيث تتسبب حرارة الطقس في الإصابة بالخمول والصداع وضعف التركيز.



ملابس مناسبة

وللحفاظ على الإنتاجية، أوصى المعهد الموظفين باتخاذ بعض التدابير، التي تساعد على مواجهة حرارة الصيف، على رأسها ارتداء ملابس مناسبة، حيث تعمل الملابس الخفيفة ذات التهوية الجيدة على تبخر العرق، كما يمكن للهواء أن يدور بشكل أفضل حول الجسم.



سوائل كافية

وإلى جانب الملابس المناسبة، ينبغي أيضاً شرب السوائل على نحو كافٍ من أجل ترطيب الجسم من الداخل، حيث ينبغي بشكل عام شرب السوائل بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، لا سيما الماء ومشروبات الإلكتروليت وماء جوز الهند.



أطعمة خفيفة

ومن المهم أيضاً تناول أطعمة خفيفة وطازجة خلال العمل.

وتعد الخضروات والفواكه الطازجة، مثل الخيار والطماطم والبطيخ والبرتقال مثالية لهذا الغرض، وذلك بفضل محتواها العالي من الماء والعناصر المغذية المفيدة للجسم كالفيتامينات والمعادن.

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