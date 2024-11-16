عصير شائع يحمي من خطر النوبات القلبية

الوكيل الإخباري- البرتقال واحد من العصائر الطبيعية التي تكون حاضرة بشدة في فصل الشتاء، وهو من المشروبات اللذيذة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، أبرزها فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي أثبتت بعض الدراسات فعاليَّتها في الحفاظ على صحة القلب، وفقًا لما ذكره موقع Health Line الطبي.



يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على ضبط ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب، حسب ما قاله الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علم الأغذية خلال حديثه لـ«الوطن»، كما يساهم فيتامين سي المتوفر في البرتقال في تنقية الجسم من السموم والحفاظ على صحة الشرايين التاجية.



الوقاية من النوبات القلبية

وقد أكدت العديد من الدراسات أن عصير البرتقال من المشروبات الصحية التي تساهم في التخلص من الكوليسترول الضار، وفقًا لما قاله أستاذ علم الأغذية، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.



ويساعد عصير البرتقال في تقوية جهاز المناعة، ما يقي من الإصابة بالكثير من الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا. كما يعتبر عصير البرتقال مضادًا قويًا للالتهابات، نظرًا لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، وهي مواد مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيدًا في علاج الألم والتهاب المفاصل، وفقًا لما أشار إليه موقع Health Line.



علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

ويمكن أن يساهم عصير البرتقال في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، فضلًا عن قدرته على تعزيز امتصاص الحديد في مجرى الدم، ما يجعله مفيدًا للمصابين بفقر الدم. ويساهم عصير البرتقال كذلك في جعل البشرة نضرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، وذلك من خلال تأخير ظهور التجاعيد.

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