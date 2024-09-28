كمية الزبدة التي ينصح بتناولها في اليوم

الوكيل الإخباري- تشير الدكتور ريجينا فينوغينتوفا أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الزبدة يجب أن تكون جزءا من النظام الغذائي لفوائدها المتنوعة، لكن بكمية محدودة.

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