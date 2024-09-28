كمية الزبدة التي ينصح بتناولها في اليوم

ويمكن تناول الزبدة مع الأطعمة النشوية ولا ينصح بتناولها مع السكر، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناول الحلويات بالزبدة، وكذلك مع الدهون الحيوانية والنباتية لأنه يسبب سوء الهضم.
وتقول:" تتحسن حالة الجلد والشعر والأظافر عند إضافة الزبدة إلى الطعام لأن الدهون غير المشبعة الموجودة في الزبدة تحسن مرونة الأوعية الدموية والشحميات السكرية تحمي الأمعاء من العدوى المرضية، أما فيتامين А فيخفف الالتهابات. ويساعد التربتوفان الموجود في دهن الحليب على إنتاج هرمون السيروتونين، أي أنها تحسن المزاج وتساعد على تنظيم دورة النوم واليقظة".
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