كيف نحصل على قسط كاف من النوم؟

وتقول: "أما طويلة المدى فتشمل ارتفاع مستوى ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية مشكلات في الوزن ومتلازمة التمثيل الغذائي والنوع الثاني من داء السكري وأمراض السرطان".
ووفقا لها، يتضمن النوم الصحي نوعية النوم ومدته اللازمة، بحيث بعد الاستيقاظ يشعر الشخص بالراحة والنشاط. وتعتبر مدة النوم 7-9 ساعات مثالية، ولكن يمكن أن تزداد في حالة تغير الحزام الزمني والأمراض والنشاط الذهني والجسدي المكثف وكذلك في الطقس البارد. ويمكن لكل شخص أن يحدد عدد ساعات النوم التي يحتاجها لكي يشعر بالراحة، وهذا معيار شخصي. كما من المهم الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت دائما.
وتشير الطبيبة، إلى أنه من الأفضل ممارسة النشاط البدني والرياضة في النصف الأول من النهار، وتقليل النشاط الذهني والجسدي المكثف في النصف الثاني . وبدلا منه ممارسة تمارين رياضية خفيفة مثل السباحة والتجوال في الهواء الطلق لأنها تنشط الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن النوم.
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