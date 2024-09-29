كيف نحصل على قسط كاف من النوم؟

الوكيل الإخباري- كان الإنسان في القدم يسترشد بالظواهر الطبيعية، يذهب إلى النوم مع حلول الظلام ويستيقظ مع الفجر. أما الآن فلا يخضع لهذه الظواهر، يسهر ويستيقظ متأخرا وفقا لظروف عمله.

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