مؤشر مبكر قد ينقذ حياة مرضى سرطان الرئة

ويمكن الاستدلال عليها عبر "اختبار فجوة شمروث"، بوضع أظافر السبابتين معاً؛ ففي حال اختفاء الفجوة الصغيرة التي تتخذ شكل مَذِين (معين) بين قاعدتي الأظافر، قد يكون ذلك دليلاً على وجود خلل. وتظهر هذه العلامة لدى نحو 35% من المصابين بسرطان الرئة غير صغير الخلايا، بسبب نقص الأكسجين أو تغيرات هرمونية مرافقة للمرض.
ويشدد الخبراء على أن رصد هذه الحالة يستوجب استشارة طبية فورية، إذ يظل الكشف المبكر هو العامل الحاسم في رفع فرص النجاة ونجاح العلاج، رغم أن العلامة قد ترتبط أحياناً بمشاكل أخرى في القلب أو الرئتين.
