هل الشاي يسبب فقر الدم؟- استشاري تغذية يوضح‎

الوكيل الإخباري- يُعد نقص الحديد من أكثر مشكلات التغذية شيوعًا على مستوى العالم، وغالبًا ما يكون السبب وراء الإصابة بفقر الدم. ورغم أن شرب الشاي بحد ذاته لا يسبب فقر الدم، إلا أن أضرار الإفراط في تناوله تؤدي إلى مسببات فقر الدم.

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أضرار شرب الشاي بعد الأكل

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية في مصر ، إن تناول الشاي مباشرة بعد تناول الطعام يعيق امتصاص الحديد من الأكل في المعدة، ما يؤدي إلى نقص الحديد.



أضرار الإفراط في شرب الشاي

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، أن الإكثار من شرب الشاي، وخاصة على معدة فارغة، قد يتسبب في مشكلات صحية، إذ يحتوي على مركبات "التانينات"، التي قد تهيج أنسجة الجهاز الهضمي، مما يسبب الغثيان أو آلام المعدة.



وأوضح استشاري التغذية أنه يمكن تخفيف هذه التأثيرات عن طريق تناول الشاي مع الحليب أو الطعام، إذ ترتبط التانينات بالكربوهيدرات والبروتينات، مما يقلل من آثارها السلبية، منوهًا بأن ذلك يعمل على تكسير الجزيئات داخل المكونين، ويعمل على ترسيب المعادن.



ولفت إلى أن من أضرار خلط الشاي بالحليب أنه يمنع استفادة الجسم من المشروب المختلط، إذ لا فائدة ولا ضرر، ويمكن تناوله فقط لإشباع الرغبة.



ترصد السطور التالية الأضرار الأخرى للشاي، التي يتسبب فيها نتيجة للإفراط في تناوله بشكل مبالغ فيه، وجاءت كالتالي:



الأرق والقلق.

اضطرابات في نبضات القلب والتنفس.

زيادة التبول.

الصداع والغثيان.

العصبية.



الشاي والوقاية من نزلات البرد

من ناحية أخرى، يُعتبر الشاي خيارًا مفيدًا للصحة، خاصة في فصل الشتاء، إذ يحتوي على مضادات أكسدة فعّالة تدعم جهاز المناعة وتساعد في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.



وأشار نزيه إلى أن الشاي الأخضر يساهم في تنقية الجسم من السموم، وخفض الكوليسترول الضار، وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، إضافةً إلى تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.



ونصح استشاري التغذية بتناول الشاي باعتدال وتجنبه مباشرة بعد الطعام لضمان الاستفادة من فوائده وتفادي أضراره.