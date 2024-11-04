هل يمكن تناول قشر الكاكا؟

10:14 م

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الوكيل الإخباري- تعتبر الكاكا أجد أبرز أنواع الفواكه الشتوية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، فضلًا عن احتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، والتي تعود بالنفع عليه. اضافة اعلان





فوائد الكاكا



لا تتميز الكاكا بمذاقها الحلو فقط، بل يمكنك أيضًا الحصول على جرعة صحية من الفوائد الغذائية عند تناولها.



وفقًا لبحث في المكتبة الوطنية للطب، فإن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم والثيامين والفوسفور والريبوفلافين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتدهور العقلي المرتبط بالعمر.



كما أن جرعة واحدة من الكاكا تتميز باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي المضاد للالتهابات وفيتامين أ المفيد لصحة العين.



هل يمكن تناول الكاكا بقشرتها؟



يعتاد بعض الأشخاص من محبي تناول الكاكا على إزالة القشرة الخارجية للثمرة قبل تناولها، ولكن، لا يعلم هؤلاء أن هذه القشرة الخارجية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.



وعليه، يمكن للأشخاص تناول قشر الكاكا بشكل آمن، فكل ما ينبغي فعله هو غسل ثمرة الكاكا بشكل جيد للتأكد من خلوها من الأتربة والميكروبات وإزالة الأوراق الخضراء، وم ثم تناولها بأمان.



إذا كانت ثمرة الكاكا ذات مذاق مر، فيجب عليك الانتظار حتى تنضج إلى الحد الذي تصبح فيه طرية للغاية، ومن ثم تناولها والاستمتاع بمذاقها الحل