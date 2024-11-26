لا يوجد سبب رئيسي لوجود التهاب في العظام، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، ومن بينها:
- التقدم في العمر.
- الإصابة الرياضية أو الحوادث.
- زيادة وزن الجسم بما يضغط على المفاصل.
- الجينات الوراثية.
- الإصابة بأمراض أخرى، مثل الذئبة والنقرس.
- الإصابة بمرض السكري.
- ضعف الجهاز المناعي.
أعراض التهاب العظام
عادة ما تظهر بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بالتهاب في العظام من بينها:
- الألم، وهو أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يزداد مع الحركة.
- الحمى.
- التورم والاحمرار في منطقة الإصابة.
- عدم القدرة على لمس المنطقة المصابة.
- صعوبة في تحريك المفصل.
- الشعور بالتعب.
طرق الوقاية من التهاب العظام
هناك العديد من الطرق التي تساعد في الوقاية من التهاب العظام حيث تتضح في:
- الحفاظ على وزن صحي، لتجنب الضغط على المفاصل، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.
- ممارسة الرياضة بانتظام بهدف تقوية العضلات والمفاصل وتحسين المرونة.
- الحذر قدر الإمكان من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط بدني.
- الحصول على قسط كاف من النوم لتقوية صحة العظام والمفاصل.
- الابتعاد تمامًا عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل ويقلل من فاعلية الأدوية.
- تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.
- الحرص على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي مرض.
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