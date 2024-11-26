الوكيل الإخباري- التهاب العظام من المشاكل الصحية التي تقابل بعض الأشخاص نتيجة المعاناة من أسباب صحية تتطلب المتابعة الجيدة مع الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة.

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أسباب التهاب العظام



لا يوجد سبب رئيسي لوجود التهاب في العظام، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، ومن بينها:



- التقدم في العمر.



- الإصابة الرياضية أو الحوادث.



- زيادة وزن الجسم بما يضغط على المفاصل.



- الجينات الوراثية.



- الإصابة بأمراض أخرى، مثل الذئبة والنقرس.



- الإصابة بمرض السكري.



- ضعف الجهاز المناعي.



أعراض التهاب العظام

عادة ما تظهر بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بالتهاب في العظام من بينها:



- الألم، وهو أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يزداد مع الحركة.



- الحمى.



- التورم والاحمرار في منطقة الإصابة.



- عدم القدرة على لمس المنطقة المصابة.



- صعوبة في تحريك المفصل.



- الشعور بالتعب.



طرق الوقاية من التهاب العظام