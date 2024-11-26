 
الثلاثاء 2024-11-26 11:44 م
 

6 أعراض تنذرك ب⁠التهاب العظام

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 10:58 م

الوكيل الإخباري-   التهاب العظام من المشاكل الصحية التي تقابل بعض الأشخاص نتيجة المعاناة من أسباب صحية تتطلب المتابعة الجيدة مع الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة.

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أسباب التهاب العظام


لا يوجد سبب رئيسي لوجود التهاب في العظام، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، ومن بينها:

- التقدم في العمر.

- الإصابة الرياضية أو الحوادث.

- زيادة وزن الجسم بما يضغط على المفاصل.

- الجينات الوراثية.

- الإصابة بأمراض أخرى، مثل الذئبة والنقرس.

- الإصابة بمرض السكري.

- ضعف الجهاز المناعي.

أعراض التهاب العظام
عادة ما تظهر بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بالتهاب في العظام من بينها:

- الألم، وهو أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يزداد مع الحركة.

- الحمى.

- التورم والاحمرار في منطقة الإصابة.

- عدم القدرة على لمس المنطقة المصابة.

- صعوبة في تحريك المفصل.

- الشعور بالتعب.

طرق الوقاية من التهاب العظام


هناك العديد من الطرق التي تساعد في الوقاية من التهاب العظام حيث تتضح في:

- الحفاظ على وزن صحي، لتجنب الضغط على المفاصل، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.

- ممارسة الرياضة بانتظام بهدف تقوية العضلات والمفاصل وتحسين المرونة.

- الحذر قدر الإمكان من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط بدني.

- الحصول على قسط كاف من النوم لتقوية صحة العظام والمفاصل.

- الابتعاد تمامًا عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل ويقلل من فاعلية الأدوية.

- تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

- الحرص على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي مرض.

 
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