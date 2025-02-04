7 أطعمة لصحة قلبك... هل تتناولها يوميا؟

- الخضروات الورقية (مثل السبانخ، الكرنب) تحتوي على مواد مغذية تنتج أكسيد النيتريك الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.
- الجوز يعد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تساعد في خفض الكولسترول الضار وتعمل كمضادة للالتهابات.
- الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الفلافونويد التي تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم.
- القهوة تحتوي على مضادات أكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن تناولها يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
- البقوليات مثل العدس والفاصوليا، وهي مصادر ممتازة للبروتين وتساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر الذي له فوائد صحية متعددة.
من خلال تناول هذه الأطعمة بشكل متوازن، يمكن تحسين صحة القلب بطريقة طبيعية وفعالة.
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