 
الثلاثاء 2025-02-04 11:33 ص
 

7 أطعمة لصحة قلبك... هل تتناولها يوميا؟

فل
تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري - الاهتمام بتغذية القلب أمر مهم جدًا للحفاظ على الصحة العامة، والأطعمة التي تم ذكرها في التقرير لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. إليك تلخيص سريع حول الأطعمة التي ذكرتها:

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- الخضروات الورقية (مثل السبانخ، الكرنب) تحتوي على مواد مغذية تنتج أكسيد النيتريك الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

- أسماك السلمون والسردين تحتوي على أحماض أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات وتحسن صحة القلب.
- الجوز يعد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تساعد في خفض الكولسترول الضار وتعمل كمضادة للالتهابات.
- الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الفلافونويد التي تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم.
- القهوة تحتوي على مضادات أكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن تناولها يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
- البقوليات مثل العدس والفاصوليا، وهي مصادر ممتازة للبروتين وتساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر الذي له فوائد صحية متعددة.


من خلال تناول هذه الأطعمة بشكل متوازن، يمكن تحسين صحة القلب بطريقة طبيعية وفعالة.

 

الشرق الاوسط 

 
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