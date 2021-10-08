الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 11:08 ص

آخر مستجدات قضية حلا الترك

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الوكيل الاخباري- أصدرت محكمة التمييز في مملكة البحرين حكمها برفض قبول الطعن الذي قدمته منى السابر على حكم حضانة ابنتها الفنانة الشابة حال الترك وشقيقها لوالدهما المنتج محمد الترك، والذي صدر من محكمة الاستئناف.

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ويعتبر الحكم نهائًيا من أعلى المحاكم في البحرين ولم يعد قابل للطعن عليه
لكن السابر علقت على هذا القرار قائلة: "ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له يد في الموضوع..الدنيا دواره والله مارح ينسى عبده.

 

المصدر: فوشيا

 

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