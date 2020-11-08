الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 03:12 م

آسر ياسين ينفي شائعة إصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري _ نفى الفنان آسر ياسين عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي ما تم تداوله من انباء خلال الساعات الاخيرة حول اصابته بفيروس كورونا، بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي.

مؤكداً أنه يعاني فقط من دور برد، وهو ما دفعه إلى إجراء مسحة كإجراء احتياطي ليتأكد من خلالها عما إذا كانت تلك الأعراض لها علاقة بفيروس كورونا أم لا، وإلى الآن لم تظهر النتيجة.

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لتنهال عليه التعليقات من متابعين الذين تمنوا ان تكون النتائج سلبية .

 

 

المصدر : لها 

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