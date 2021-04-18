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الأحد، 18-04-2021 01:15 م

أجور الفنانين في دراما رمضان 2021 .. أرقام خيالية

مسللل


الوكيل الإخباري - منذ ما قبل انطلاقة الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021 وحتى الآن، لم ينقطع الحديث عن أجور الفنانين في الأعمال الدرامية المتنافسة هذا الموسم، والتقديرات الخاصة بالنجم الأعلى أجراً والمسلسل الأكثر ميزانية، لا سيما أن عدداً من الأعمال يتشارك في بطولتها نجوم "صف أول" بما يخلق حالة من التنافس في الأجور.

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وعبر تقارير إعلامية، كما الحال أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نُشرت سلسلة من التقديرات الخاصة بأجور الفنانين للموسم الحالي، وهو موسم استثنائي لجهة حجم الأعمال المقدمة وعدد النجوم المشاركين فيه، تفاوتت خلالها أجور الفنانين بداية من 45 مليون جنيه (بما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار) وحتى 10 مليون جنيه تقريباً لنجوم الصف الأول الأعلى أجراً.


لكنّ الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تنفي تلك الأرقام المُتداولة، وتقول إنها "تقديرات جزافية"، وأن "معدلات الأجور الحقيقية أقل من ذلك بكثير جداً".


وعلى اختلاف التقديرات المُتداولة عبر تقارير إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن غالبيتها أجمعت على تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الفنانين الأعلى أجراً في رمضان 2021 عن دوره في مسلسل موسى، وذلك بأجر قدرته التقارير من 40 إلى 45 مليون جنيه.


واتفقت التقارير على مجيء الفنان أحمد السقا في المركز الثاني بأجر قدرته بحوالي 33 مليون جنيه (حوالي 2 مليون دولار) عن دوره في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشاركه البطولة فيه الفنان أمير كرارة، الذي قدّرت التقارير المُتداولة أن أجره يصل إلى 28 مليون جنيه (ما يعادل حوالي 1.7 مليون دولار)، ثم في المركز الرابع الفنان يحيي الفخراني عن دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" بحوالي 22 مليون جنيه (ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار).

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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