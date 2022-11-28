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الإثنين، 28-11-2022 01:27 م

أجور الممثلين في مسلسل "ستيلتو".. أرقام خيالية ولا تأكيدات رسمية

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الوكيل الإخباري-كشفت عدة موقع فنية معلومات الأجور المادية التي تقاضاها الممثلون السوريون المشاركون في بطولة مسلسل “ستيلتو” بالنسخة العربية المأخوذ عن الدراما التركية.

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ونشر موقع مختص في الأخبار الفنية، قائمة أجور الممثلين وكان على رأسها 700 ألف دولار أميركي، الرقم الذي تقاضته الممثلة كاريس بشار التي جسّدت شخصية ألمى.


وأشار الموقع أن الممثلة ديمة قندلفت والممثل سامر المصري جاء أجرهم في المرتبة الثانية، حيث تقاضوا 500 ألف دولار.


أما الممثل قيس الشيخ نجيب، فأوضح الموقع أنه كان الأقل أجراً بين زملائه وتقاضى عن دوره مبلغ 400 ألف دولار.


ولم يصدر أي تأكيد رسمي من مجموعة MBC المنتجة لمسلسل “ستيلتو” المأخوذ عن العمل التركي “جرائم صغيرة”، والأخير مأخوذ عن النسخة الأصلية الأميركية “Big little lies” التي ترشّحت لأكثر من 100 جائزة وكان على رأس قائمة الممثلين المشاركين فيها نيكول كيدمان وميريل ستريب عام 2017.


ويشارك في بطولة ستيلتو الممثلة كاريس بشار وديمة قندلفت والممثل سامر المصري، وقيس شيخ نجيب، ومرام علي، إضافة إلى مجموعة من الممثلين اللبنانيين وعلى رأسهم ندى أبو فرحات، كارلوس عازار وبديع أبو شقرا وريتا حرب، وهو من تأليف لبنى مشلح، وإخراج إندر إيمير.


يشار إلى أن كثيرا من الممثلين فضّلوا العمل في ميدان الدراما المشتركة بسبب ضعف شركات الإنتاج السورية، وقلّة عروض العمل وسط أجور زهيدة مقارنة بالتي يتقاضونها حالياً في هذه الأعمال.

 

 

 




 

 


 

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