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الخميس، 24-11-2022 05:00 م

أحدث ظهور لياسمين صبري بالأبيض

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الوكيل الإخباري-حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عدة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بالأبيض ومكياج جذاب على متن احدى اليخوت، مما نال اعجاب متابعيها.

وتنشر ياسمين صبري خلال الفترة الماضية صورا وفيديوهات من رحلتها إلى قطر، بعدما حصلت على إجازة من تصوير فيلمها الجديد “يوم استقالة مجرم” الذي تقوم ببطولته مع أميرة كرارة. 

وانطلق تصوير فيلم “يوم استقالة مجرم” قبل المونديال بأيام، وقالت ياسمين صبري إن المشاهد سيتم تصويرها في إمبابة ومنطقة وسط البلد. 

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذي عرض عام 2018، من اخراج حسين المنباوي.

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صدى البلد

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