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الخميس، 22-10-2020 09:56 ص

أحلام تكشف كيف نجا زوجها من خطر كبير أثناء إصابته بحادث خطير

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الوكيل الاخباري - بعدما أثارت الجدل بشأن خضوع زوجها مبارك الهاجري لعملية جراحية أوضحت الفنانة الإماراتية أحلام ما حدث حيث جاء هذا في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتبت: "تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية".

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كما اشارت إلى أنه نجا من خطر الإصابة في ظهره ورأسه ورقبته وعلقت: "اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره ورأسه ورقبته من أي شر الحمد لله تمر ولا تضر. نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته بأتم الصحة والعافية ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء".


ويشار إلى أنها أعلنت مرضه في وقت سابق وغردت: "يا لومي فيك يا بو محمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يا رب. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني إني بعيده عنك وما أقدر اجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك أبوي وحبيبي وصديقي وأخوي وقطعه من قلبي".


ويذكر أن مبارك الهاجري كشف قبل هذا بدوره تفاصيل الحادث خلال مداخلة هاتفية أجراها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي. وقال إنه شارك في "بايكر رايدر" لأنه من عشّاقه وفي لحظة توقفه لم يفعل هذا كما يجب، ما أدى إلى سقوطه وإصابة قدمه.

وأضاف: "بعد الأشعة ثبت إصابتي بكسر في الساق ودخلت غرفة العمليات في اليوم التالي وحالياً بدأت في العلاج الطبيعي وبدأت أخطو خطوات بسيطة والحمد لله".

 

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