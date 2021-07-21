أحمد العوضي يزف بشرى سارة لجمهور ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري - زف الفنان المصري أحمد العوضي، الأربعاء، نبأ سعيدا بشأن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.



وقال العوضي، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة".



وأضاف: "لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة ... حتى استقرار الحالة..."



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وتابع: "أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا لكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

وفي وقت سابق، قال الدكتور عادل منسي، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد به الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن الحالة الصحية للفنانة قد استقرت بفضل الله وتحسنت كثيرا عن السابق.

