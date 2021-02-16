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الثلاثاء، 16-02-2021 12:03 م

أسرار تكشف لأول مرة.. غضب الراحل علي حميدة من تامر حسني قبل وفاته بساعات!

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الوكيل الاخباري - انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار عن غضب الفنان الراحل علي حميدة قبل موته من الفنان المصري تامر حسني بسبب تجاهله في الأيام الأخيرة لمرضه، وجاءت تلك الأخبار على خلفية تصريحات حميدة قبل وفاته، والتي قال فيها: "تامر حسني مسألش عليّا خالص، وكان نفسي يزورني في المستشفى ويطمن عليّا".

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وكشف عادل نافع، نجل شقيقة الفنان علي حميدة، حقيقة غضب خاله من تامر حسني قبل وفاته، قائلاً: "حميدة ليس غاضبًا منه إطلاقًا، كونه لم يسأل عنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، فقد التمس له الأعذار واحتمالية انشغاله في أعماله، هو كان نفسه بس يسأل عليه ويطمن ويجبر بخاطره".


وأكد أن أسرة حميدة، ليست غاضبة من تامر ، لاسيما أنّ والده ووالدته يتواصلان مع الأسرة ويتابعان تطورات الموقف، موضحًا: "كانوا بيتصلوا بعلي كل يوم ويطمنوا عليه ويدعوا له بالشفاء".

كان المغني الراحل خلال فترة تلقيه العلاج في معهد ناصر، منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، قد وجه لومًا وعتابًا للفنان تامر حسني، كونه لم يتصل به بشأن الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لوعكة صحية، رغم علاقة الصداقة التي تجمعه به.


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