أصالة تقدم كشف حساب عن العام الماضي - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت المطربة أصالة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها، كشفت من خلالها عن إنجازاتها وانتصاراتها في العام الماضي 2021.



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وأشارت أصالة إلى أن من أعظم الانتصارات التي حدثت لها في هذا العام، هو زواجها من الشاعر الغنائي فائق حسن، متمنية من الله أن يديم عليها هذه الزيجة، ويسعدهم ويحقق أمانيهم في العام الجديد، وعلقت على الصورة قائلة: "سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللي مرّت حملت لي أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند".





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