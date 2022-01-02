الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

شاهد فيديو الحادث المؤسف الذي أودى بحياة طبيبة شهيرة بعمان

55% إشغال فنادق العقبة ليلة رأس السنة

تعرف على اقل درجة حرارة سُجلت بتاريخ الاردن

خريف النخب.. والوطن!

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية

الحكومة تمدد خدمات مدير عام الضريبة

بلد عربي يدرس قرار الإقفال العام بعد انتشار متحور أوميكرون

محافظ إربد : لا تهاون في متابعة تنفيذ أمر الدفاع 35

اتفاقية لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

احالة ألوية في الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الأحد، 02-01-2022 01:23 م

أصالة تقدم كشف حساب عن العام الماضي - صورة

d224b161f60b63f995a7b90a0e427e3e


الوكيل الإخباري - نشرت المطربة أصالة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها، كشفت من خلالها عن إنجازاتها وانتصاراتها في العام الماضي 2021.

اضافة اعلان

 

وأشارت أصالة إلى أن من أعظم الانتصارات التي حدثت لها في هذا العام، هو زواجها من الشاعر الغنائي فائق حسن، متمنية من الله أن يديم عليها هذه الزيجة، ويسعدهم ويحقق أمانيهم في العام الجديد، وعلقت على الصورة قائلة: "سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللي مرّت حملت لي أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند".


 

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Adele-new-song-Easy-On-Me-NME

أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون المذهل بنصف الثمن - صور

Abdal-Majeed8

عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بداء مينيير

20190120135906214

أحمد بدير يعلن مشاركته بمسلسل الاختيار3

1566495479850454600

الوليد الحلاني يتعرض للإنتقادات بسبب مرافقيه - صورة

198639

ريتا حرب تخفي وجهها المصاب خلف ممثل سوري - صورة

1-1478487

بفيديو طريف إلهام شاهين تعلن انضمامها إلى تيك توك