أصالة توجه رسالة بعد أنباء عن انفصالها مجددا - صورة

الوكيل الاخباري - ردت الفنانة السورية أصالة نصري على الشائعات المثارة حول انفصالها للمرة الثانية.

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ووجهت أصالة رسالة إلى جمهورها، من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب.. أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّي أطرافها".



وكانت تقارير ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، انفصال الفنانة السورية، أصالة نصري عن زوجها الجديد، الذي ارتبطت به بعد طلاقها من المخرج، طارق العريان.

واستندت التقارير إلى أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة عن طلاق أصالة نصري الجديد من زوجها بعد مرور 3 أشهر فقط على الزواج، وفقا لـ"بوابة أخبار اليوم" المصرية.



وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، سرت أنباء حول زواج أصالة نصري من برلماني مصري. لكن لم تؤكد أو تنفي أصالة نصري زواجها الجديد، وأكدت في بيان لها شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي "لأنني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر يجب أن تحصلوا عليه مني طالما أنا بينكم موجودة، وعندما يكون هناك شيء جديد سأخبركم عنه".



يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.



المصدر : سبوتنك