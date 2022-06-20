أكثر مسلسل مشاهدة حول العالم

الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام تركية ان المسلسل التركي الشهير "زهرة الثالوث" يُعدّ من أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم.

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اذ كان قد انباع لأكثر من 100 دولة ، وبالفعل فإن المسلسل حقق نجاحا كبيرا حين عرضه بالأخص بجزئيه الأول والثاني، لكن في الجزء الثالث منه خفّت نسب مشاهدته بشكل لافت، وحينها انتشرت العديد من الأخبار حوله، اذ ردّت بانو أكدينيز، منتجة الجزء الثالث على خبر إيقافه، نافية ذلك، إذ قالت لوسائل إعلام تركية :"سئمت من تكذيب اشاعات ايقاف المسلسل باستمرار.

