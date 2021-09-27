أنجلينا جولي ترتبط بفنان شهير يصغرها بـ 16 سنة - صور

الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة العالمية أنجلينا جولي وهي رفقة الفنان الكندي "ذا ويكند" خلال خروجهما من أحد المطاعم الإيطالية في سانتا مونيكا.

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وأفادت بعض المعلومات ان علاقة حب بدأت بين النجمين قبل فترة قليلة على الرغم من فارق العمر بينهما الذي يصل الى 16 سنة اذ تبلغ هي من العمر 46 سنة بينما هو يبلغ من العمر 31 سنة فقط.

لم يعرف بعد تفاصيل حول هذه العلاقة التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً ان أنجلينا لم تنتهي من خلافاتها مع زوجها السابق براد بيت بينما ذا ويكند سبق ودخل في علاقة حب مع سيلينا غوميز وبيلا حديد.

المصدر - الفن