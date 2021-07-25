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الأحد، 25-07-2021 01:52 م

أنغام تتوقف عن الغناء لثوان في جدة تأثرا بأغنية - فيديو

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الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل صادر من الفنانة المصرية، أنغام، خلال حفلها الذي أحيته، أمس السبت، في مدينة جدة السعودية.

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فعندما غنت أنغام أغنية "كان حلو وضاع" توقعت عن الغناء لثواني تأثرا بكلماتها، ليصفق لها الجمهور بحرارة تشجيعا لها من أجل استكمال غنائها، وهو ما فعلته.

 


وتصدر هاشتاغ "أنغام في جدة" قائمة الموضوعات المتداولة على موقع "تويتر" في السعودية أمس السبت، تزامنا مع إحياء الفنانة المصرية حفلها الغنائي.

 


وقدمت أنغام في الحفل العديد من أغانيها الشهيرة، منها "بحبك وحشتيني" و"حالة خاصة جدا" و"عمري معاك".

وكانت أنغام هي ختام حفل جدة أمس السبت، بعدما قام كلا من المطربين محمد الشرنوبي وتامر عاشور بتقديم فقرتيهما.

يشار إلى أن أحدث ألبومات أنغام الغنائية هو "مزح"، ويتضمن 15 أغنية باللهجة الخليجية، وطرحته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.


أما آخر ألبومات أنغام باللهجة المصرية فهو "حالة خاصة جدا" في عام 2019، ويضم 14 أغنية هي "حالة خاصة جدا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"بقول نسياك"، و"على حسك في أيامي"، و"ياريتك فاهمني"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نزوة"، و"ولا دبلت"، و"هبدأ من الآخر"، و"هدنة"، و"ليلى"، و"مطمنة"، و"أساميك الكتيرة"، و"حبايبنا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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