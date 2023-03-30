أنغام تدعم هذا النجم بعد تألّقه في دراما رمضان

الوكيل الإخباري- كتبت الفنانة أنغام من خلال حسابها الخاص في "تويتر" منشوراً أشادت فيه بأداء الفنان محمد ممدوح في مسلسل "رشيد"، الذي يُعرض في السباق الدرامي الحالي.



ودعمت أنغام في منشورها محمد ممدوح قائلةً: "رشيد الرائع النجم الموهوب محمد ممدوح مش لاقية كلام يوصف جمال أدائك، بحبك من قلبي".



وينتمي مسلسل "رشيد" الى نوعية المسلسلات المؤلفة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة والإثارة، حيث يُتهم محمد ممدوح بجريمة قتل، ويعيش في الوقت نفسه قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافهما، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عاماً.



المسلسل من بطولة: محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي كضيفَي شرف، وهو من إخراج مي ممدوح شقيقة محمد في أولى تجاربها الإخراجية.



علماً أن المسلسل يجمع ريهام عبد الغفور بوالدها الفنان الكبير أشرف عبدالغفور للمرة الأولى، منذ ١٥ عاماً على آخر عمل تشاركا في تقديمه.

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