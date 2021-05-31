أورزجان دينيز يعلن ارتباطه بفتاة تصغره بأكثر من ٢٠ عاماً ويكشف هويتها.. صور

الوكيل الإخباري - خرج بطل "عروس إسطنبول" الممثل التركي أوزجان دينيز من مأساة انفصاله الأخيرة والدعاوى القضائية التي جمعته بزوجته فايزة أكتان خلال الفترة الماضية، ويعيش حالياً قصة حب جديدة.

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فبعد انفصاله عن زوجته التركية فايزة اكتان التي كانت تصغره بعدة سنوات، يعيش حالياً أوزجان دينيز علاقة حب قوية مع فتاة تصغره بما يزيد عن عشرين عاماً، حيث أعلن عن حبه لـ"سمر" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام قائلاً: "وجدتك في الوقت الذي قلت فيه إني خسرت كل شيء، صاحبة ضمير، أنتِ الربيع والبحر وتحملين كل العالم في قلبك الصغير، عنيدة وصبورة".

وقد ذكرت التقارير الصحفية التركية عبر مواقع الإلكترونية أن سمر تبلغ من العمر 26 عاماً بينما أوزجان يبلغ عمره 49 عاماً.









المصدر - لبنان 24