الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

فلسطينيون يعتصمون تضامنا مع المعتقلين الأردنيين -صور

تطورات ازمة تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

المستفيدون من إسكان ضباط الأمن العام - أسماء

بدء جلسة الاستماع الأولى للأردنيين في سجون الاحتلال

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

الصحة : دخول المملكة في موجة ثالثة من كورونا وارد

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الهند تسجل 152 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 31-05-2021 11:19 ص

أورزجان دينيز يعلن ارتباطه بفتاة تصغره بأكثر من ٢٠ عاماً ويكشف هويتها.. صور

345-1110x564


الوكيل الإخباري - خرج بطل "عروس إسطنبول" الممثل التركي أوزجان دينيز من مأساة انفصاله الأخيرة والدعاوى القضائية التي جمعته بزوجته فايزة أكتان خلال الفترة الماضية، ويعيش حالياً قصة حب جديدة.

اضافة اعلان
 

فبعد انفصاله عن زوجته التركية فايزة اكتان التي كانت تصغره بعدة سنوات، يعيش حالياً أوزجان دينيز علاقة حب قوية مع فتاة تصغره بما يزيد عن عشرين عاماً، حيث أعلن عن حبه لـ"سمر" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام قائلاً: "وجدتك في الوقت الذي قلت فيه إني خسرت كل شيء، صاحبة ضمير، أنتِ الربيع والبحر وتحملين كل العالم في قلبك الصغير، عنيدة وصبورة".

 

وقد ذكرت التقارير الصحفية التركية عبر مواقع الإلكترونية أن سمر تبلغ من العمر 26 عاماً بينما أوزجان يبلغ عمره 49 عاماً.


 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3820150_1608130617

تيم حسن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة

5313579_1516351829

الفنانة اروى تكشف عن جديدها .. فيديو

73f415d4-6b8b-4f26-95d5-d48470b8944c_16x9_1200x676

خصم كبير على تذاكر حفل فرقة تينديدج باتلروكيت لمتلقي مطعوم كورونا في فلوريدا

55ca83a7-77f9-4e0f-a395-d4c2089c1a49

بعد ان قدمت مشاعر بأسلوب جديد .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة ل اليسا

3-6-1024x755-1

ماغي بو غصن تخرج عن صمتها وترد على تعليقات فيليب أسمر المثيرة للجدل

1190205

هذا ما تقاضاه نجوم مسلسل فريندز في الحلقة الاستثنائية

أخبار متعلقة
60b40e4c4c59b75af0425bf0

الفنان ايمن رضا ينعى والدته

2201919203141136391303

وفاة ممثل أمريكي شهير عن عمر يناهز 90 عاما - صورة