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الإثنين، 16-05-2022 04:50 م

أول تعليق لأنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

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الوكيل الإخباري-خرجت الفنانة أنغام عن صمتها بعد خضوعها لعملية جراحية وكشفت عن تطورات حالتها الصحية في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وقالت : "عندي إصابة من سنة 2011 وإتعالجت منها بالكورتيزون الذي يسكن الألم لفترة طويلة، لكن الألم رجع لأني أقوم بحركات بيدي لا يفترض أن أقوم بها والوتر خرج من مكانه.

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وتابعت: "كان في آلام صعبة جدا في الكتف بدأت تمتد للذراع كله وإيدي كلها تأثرت، وللأسف في نفس الإيد اليمين ظهر ورم ليفي تحت الإبهام والصباع بقى غير ممكن فرده، وتحاملت على نفسي كتير لعدم رغبتي في دخول العمليات، لكن اكتشفت وجود وتر مقطوع ووتر على وشك القطع."


وتكلمت عن معاناتها خلال احيائها حفلاتها الاخيرة: "كنت أصعد المسرح متألمة واضطر لعدم تناول مسكنات لأنها تؤثر على وقفتي وصوتي وأعصابي، وأحيانا كان الألم يمنعني من النوم."


وعن تفاصيل الجراحة والعلاج: "العملية استغرقت حوالي ساعة في كتفي، وأجراها طبيب شاب مقيم في ألمانيا كان في زيارة لمصر، وعندما قام بالكشف باستخدام المنظار على الكتف لم يتمكن من رؤية شيء بسبب نزيف الدم واحتاج لعمل تنظيف لبعض الوقت."


وأردفت : "فترة النقاهة مدتها 10 أيام إلى وقت فك الغرز، وبعدها يجب أن أحافظ على يدي مرفوعة 6 أسابيع ثم مرحلة العلاج الطبيعي، والحمد لله بدأت أقدر أحرك الإبهام حاليا."

 

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