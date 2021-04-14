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الأربعاء، 14-04-2021 12:38 م

أول تعليق من محمد إمام على ظهوره في مسلسل 'الاختيار 2'

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الوكيل الاخباري - علق الفنان المصري محمد إمام على ظهوره في مسلسل "الاختيار 2"، وذلك من خلال مشهد قديم من الجزء الأول.

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وعبر محمد إمام عن سعادته بظهور المشهد الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي فى الحلقة الأولى من الجزء الثاني للمسلسل، الذي يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.


ونشر محمد إمام عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، صورة من المسلسل، معلقا عليها "مبسوط إن المشهد اللى عملته فى مسلسل الاختيار 1، بعد ما قلب الدنيا وقتها، يتعرض جزء منه فى أول حلقة من الاختيار 2، عقبال ما يطلع فى الجزء التالت إن شاء الله".

 

يشار إلى أن إمام يشارك في موسم دراما رمضان الحالي، بمسلسل "النمر" الذي يقوم ببطولته.


ويشارك في المسلسل هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".

 

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