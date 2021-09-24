أول ظهور للفنانة المصرية ليلى طاهر بعد اعتزالها الفن

الوكيل الإخباري -ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ليلى طاهر، وهي تتكئ على عكاز خلال صعودها على مسرح النهار، حيث يقام حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام تكريمها.

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وكانت طاهر قد قررت اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي.



وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، أنها منذ أن شاركت في مسلسل "الباب في الباب" قبل 7 سنوات، وجدت أن الأعمال التي باتت تعرض عليها لا تناسبها.



وأشارت الفنانة المصرية إلى كونها تحترم عملها وتحترم جمهورها، معتبرة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه، خاصة أنها غابت لسنوات طويلة، لذلك تجد أنه من الصعب أن تعود بعد كل هذه السنوات.



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