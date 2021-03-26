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الجمعة، 26-03-2021 01:36 م

إصابة الفنانة هند صبري بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت هند صبري عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنها معزولة وملتزمة بالحجر المنزلي.

 

وأوضحت "صباح الخير، في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي، إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير، ربنا يلطف بالجميع".

 

سبوتنيك

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