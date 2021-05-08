السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نقابة المطاعم لـ الوكيل : نطالب بالسماح بفتح الصالات بعد الإفطار

استمرار حملة تطعيم معلمي عمان غدا .. تفاصيل

قرار من رئاسة الوزراء للتخفيف على المواطنين قبل العيد

اثيوبيا: نسعى حاليا للتوقيع فقط على الملء الثاني لسد النهضة

حي الشيخ جراح يضمد جراحه النازفة .. ما لا تعرفه عن الحي الحزين

الضريبة تدعو لتقديم إقرار ضريبة الدخل تجنبا لتزايد الغرامات

الاتحاد الأوروبي: طرد فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس مقلق

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

السبت، 08-05-2021 12:41 م

إياد نصار يكشف تلقيه رسالة غريبة بعد الاختيار 2

475341_original


الوكيل الاخباري- كشف الفنان إياد نصار، عن رسالة هاتفية جاءته بعد تجسيده لدور الشهيد «محمد مبروك» في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، تقول إنه فقد عدداً كبيراً من المعجبين بسبب الدور، مما يدل على الوهم الكبير الذي يعيشه صاحب الرسالة.

وأضاف إياد نصار، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل هذه الشخصيات لا ترى الواقع، موضحاً أن مسلسل «الاختيار 2»، كشف عن واقع كبير ومهم، وكيف أن ضابط أمن الدولة يجتاز العديد من الهموم والمغامرات الحقيقية.

وتابع، أن تلك الشخصيات لا تسمح لنفسها بالنظر في معتقدات غيرها، ولا تفكر سوى بطريقة واحدة، ولديها إصرار على الجمود الفكري، لافتا إلى أن «الاختيار2» أربك هذه الشخصيات بشكل كبير، لأنه أوضح لقطات حقيقية وما تم تخريبه وتدميره في هذا الوقت.

اضافة اعلان
 

المصدر: لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
شيك

مسرحية شيكاغو تعيد عجلة مسارح نيويورك في سبتمبر المقبل

mai-omar

مي عمر تبكي بعد عرض تغريدة مسيئة لها - فيديو

تامر

صورة الفنان تامر حسني وزوجته تصدم الجمهور

8144305_1604656160

ماجدة الرومي تنعى الموسيقار جمال سلامة بكلمات مؤثرة

295083_original

بكاء هيثم شاكر بسبب تذكرّه والدته

57b40ad334e622a75f1ed790892ed5b0

مروان محسن يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

أخبار متعلقة
8144305_1604656160

ماجدة الرومي تنعى الموسيقار جمال سلامة بكلمات مؤثرة

295083_original

بكاء هيثم شاكر بسبب تذكرّه والدته

57b40ad334e622a75f1ed790892ed5b0

مروان محسن يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

1_880262_original

هكذا إستفاد إياد نصار من الحظر المنزلي بسبب كورونا

9058031-326645194

بعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضان

d-jordanzad-825-اخبار-الاردن-لهذا-السبب-رامز-جلال-قد-لا-يظهر-في-رمضان-المقبل

هجوم وانتقادات وغضب من الرياضيين والفنانين على رامز جلال