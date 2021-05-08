إياد نصار يكشف تلقيه رسالة غريبة بعد الاختيار 2

الوكيل الاخباري- كشف الفنان إياد نصار، عن رسالة هاتفية جاءته بعد تجسيده لدور الشهيد «محمد مبروك» في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، تقول إنه فقد عدداً كبيراً من المعجبين بسبب الدور، مما يدل على الوهم الكبير الذي يعيشه صاحب الرسالة.



وأضاف إياد نصار، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل هذه الشخصيات لا ترى الواقع، موضحاً أن مسلسل «الاختيار 2»، كشف عن واقع كبير ومهم، وكيف أن ضابط أمن الدولة يجتاز العديد من الهموم والمغامرات الحقيقية.



وتابع، أن تلك الشخصيات لا تسمح لنفسها بالنظر في معتقدات غيرها، ولا تفكر سوى بطريقة واحدة، ولديها إصرار على الجمود الفكري، لافتا إلى أن «الاختيار2» أربك هذه الشخصيات بشكل كبير، لأنه أوضح لقطات حقيقية وما تم تخريبه وتدميره في هذا الوقت.

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المصدر: لها



