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الإثنين، 28-09-2020 11:53 ص

إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجلس النواب في مصر

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، عن حقيقة ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة في مصر.

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حيث نشر إيهاب توفيق، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، قال فيه: "بخصوص الصور والأخبار، التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح".


وتابع "لكن نظرًا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم يتم استكمال كل الأوراق اللازمة".

 

وأكمل توفيق بقوله "كان أمس الموافق 26 سبتمبر 2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت، وعدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح".


واستدرك إيهاب توفيق قائلا "من ناحية أخرى، أتوجه بالشكر لكل الناس التي أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم، خيرها في غيرها".


طرح الفنان ايهاب توفيق، مؤخرًا أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج متيم السراج.

 

سبوتنيك

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