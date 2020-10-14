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الأربعاء، 14-10-2020 10:18 ص

اصابة الفنان اللبناني سليم علاء الدين بكورونا

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الوكيل الإخباري _ كشف المخرج والفنان اللبناني أسامة شعبان على صفحة الرسمية لـ نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان عن اصابة الفنان اللبناني سليم علاء الدين بفيروس كورونا.

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حيث انه نشر صورة لعلاء الدين ، وارفقها بتعليق قال فيه : "مجلس نقابة الممثلين في لبنان يتمنى للزميل سليم علاء الدين الشفاء العاجل من فايروس الكورونا وقضاء فترة حجره على سلامه ليعود لعمله وزملائه واكله السليم".


لتنهال عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل .

 

المصدر : الفن 

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