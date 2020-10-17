اصابة نجمة أنت أطرق بابي بـ فيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة التركية التشين ايفاجان نجمة مسلسل "أنت أطرق بابي" عن اصابتها بفيروس كورونا.
ما اثار القلق لدى المتابعين الذين تساءلوا عن صحة الاخرين ، حيث أجرى طاقم العمل الفحص، لتثبت سلبية نتائجهم ، وبذلك فإن التصوير ما زال مستمرا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
المصدر : الفن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة