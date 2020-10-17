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السبت، 17-10-2020 02:58 م

اصابة نجمة أنت أطرق بابي بـ فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة التركية التشين ايفاجان نجمة مسلسل "أنت أطرق بابي" عن اصابتها بفيروس كورونا.

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ما اثار القلق لدى المتابعين الذين تساءلوا عن صحة الاخرين ، حيث أجرى طاقم العمل الفحص، لتثبت سلبية نتائجهم ، وبذلك فإن التصوير ما زال مستمرا.


المصدر : الفن 

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