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الأربعاء، 27-01-2021 03:43 م

الحكم على الفنانة دنيا بطمة بالسجن!

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، صباح الأربعاء، بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

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وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهرا حبسا نافذا في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.


وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطمة، في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.


وأدينت بطمة أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.

 

من جهة أخرى، جرى تأييد الحكم الابتدائي في حق شقيقة المطربة، ابتسام بطمة بالسجن سنة نافذة.


وكانت دنيا بطمة نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من "نجاحها الفني".


وتم منع بطمة من السفر قبل عدة أشهر، وقامت بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في موقع "إنستغرام"، في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة.

 

وقال فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه، إن حساب "حمزة مون بيبي" الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.


وتنحدر بطمة من عائلة فنية عريقة في المغرب، وبرز نجمها على المستوى العربي بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب أيدول".

 

سكاي نيوز

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