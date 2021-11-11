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الخميس، 11-11-2021 08:15 ص

الشناوي: عادل إمام لم يعتزل الفن

عادل


الوكيل الإخباري - تحدث الناقد الفني، طارق الشناوي، عن خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام.

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وقال الشناوي خلال لقائة مع الإعلامي يوسف حسين، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية المصرية" مساء أمس الأربعاء: "دا مش حقيقي، عادل إمام بيحافظ على صحته وخايف من كورونا"، متابعا:"أعتقد أنه لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم..هو ثروة قومية و بنحافظ عليها".


وأكد الناقد على أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بانتشار مرض "الترند" والحصول على اللقطة، مشيرا إلى خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا وأثار ضجة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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