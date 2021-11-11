الشناوي: عادل إمام لم يعتزل الفن

الوكيل الإخباري - تحدث الناقد الفني، طارق الشناوي، عن خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام.
وقال الشناوي خلال لقائة مع الإعلامي يوسف حسين، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية المصرية" مساء أمس الأربعاء: "دا مش حقيقي، عادل إمام بيحافظ على صحته وخايف من كورونا"، متابعا:"أعتقد أنه لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم..هو ثروة قومية و بنحافظ عليها".
وأكد الناقد على أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بانتشار مرض "الترند" والحصول على اللقطة، مشيرا إلى خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا وأثار ضجة.