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الأحد، 09-05-2021 12:53 م

الطفل رضوان في مسلسل 'حارة القبة' هو ابن هذا الفنان!.. فيديو

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الوكيل الاخباري - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو طريف جمع الفنان خالد القيش وابنه فارس.

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وبدا أن المقطع قد سُجّل في "تيك توك" قبل أن ينشره القيش على حسابه الخاص في التطبيق حيث غنّى مع ابنه إحدى أغنيات الفنان المصري محمد رمضان.

 

وتذكّر آخرون أن الطفل هو من أدّى شخصية "رضوان" في مسلسل "حارة القبة"، وسارعوا إلى المقارنة بين شكله وشكل والده حيث رأوا أنه لا يشبهه كثيراً. وحقق الفيديو في الساعة الأولى بعد نشره على أحد تلك الحسابات أكثر من ألفَي مشاهَدة.


ويُشار إلى أن المسلسل يجمع عدداً من أبرز نجوم الدراما السورية، هم: سلافة معمار وعباس النوري وخالد القيش وفادي صبيح ونادين تحسين بك ومحمد حداقي وعبد الهادي الصباغ وشكران مرتجى ويامن حجلي وإمارات رزق وجرجس جبارة ونادين خوري وعلي كريم وعلي سكر وصباج الجزائري وإيمان عبد العزيز وكرم الشعراني وقاسم ملحو وغادة بشور ويزن خليل ورواد عليو وجلال شموط وروعة وربى السعدي وآخرون.

 


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