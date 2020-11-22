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الأحد، 22-11-2020 10:38 ص

الفنانة المصرية راندا حافظ تعلن اعتزالها

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الوكيل الإخباري _ أعلنت الفنانة المصرية راندا حافظ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" خبر اعتزالها الغناء .

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حيث انها نشرت أغنتيها "جوايا كتير" وارفقتها بتعليق قالت فيه : "الحمد لله بعد أكتر من ١٠ سنين على أغنيتي، "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش، اعتزال، شكراً".

 

المصدر : لها 

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