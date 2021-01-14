الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 03:14 م

الفنانة نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية، نجوى فؤاد، اليوم الخميس، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها.

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وقالت نجوى فؤاد، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنها تمر بأزمة صحية وتعاني من آلام في ظهرها، الأمر الذي تطلب منها المكوث في المنزل لمدة 3 أسابيع بناء على أمر الدكتور المعالج.

 

وأضافت أنها تشتاق لأصدقائها وعائلتها التي لا تستطيع رؤيتها، بسبب منع التجمعات في ظل انتشار وباء كورونا.


وأكدت أنها ستحتفل بعيد ميلادها الذي تحتفل به في 16 من يناير/ كانون الثاني، نافية أنها أجرت عملية في قدميها.


وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها مستعدة لتقديم أي دور الفترة القادمة، شرط أن يكون مكتوب بشكل جيد وأن يكون الدور ذا أهمية ويقدم رسالة هادفة.

 


سبوتنيك

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