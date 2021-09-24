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الجمعة، 24-09-2021 09:35 ص

الفنانة ياسمين عبدالعزيز: وداعا

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

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ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ"ستوري" عبر تطبيق "انستغرام"، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة "وداعا" في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.


وكانت عبدالعزيز غادرت القاهرة في أغسطس الماضي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

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