الفنان حسين فهمي يفاجيء محمد رمضان - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان فيديو للنجم الكبير حسين فهمي، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، ظهر فيه الأخير وهو يثنى على رمضان ويهديه لقب "الواد التقيل".



وعلق رمضان على الفيديو، موجها حديثه إلى حسين فهمي قائلاً: "النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء.. أعوذ بالله من كلمة أنا".

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واشتهر حسين فهمي بلقب "الواد التقيل" منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو" وغنت له الأغنية الشهيرة "يا واد يا تقيل .

المصدر - لبنان 24