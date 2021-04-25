الفنان خالد النبوي يعلن تعافيه من كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري خالد النبوي تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث غرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا، أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".



وكان الفنان خالد النبوي قد حرص من قبل على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بـ"تويتر" قائلاً: "مساء النور على كل الأحباب الغاليين.. الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

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