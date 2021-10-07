الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة

فرص عمل للممرضين والممرضات في ألمانيا- تفاصيل

وفيات الخميس 7/10/2021

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طفلة في عمان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 20 وفاة

الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى كوريا الشمالية

بوتين يتلقى التهنئة بعيد ميلاده

دعوة عبر برنامج الوكيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

أمن الدولة تباشر برد الأموال المتحصلة بحسابات قضايا البورصة

الخميس، 07-10-2021 07:19 ص

الفنان عبد الله مشرف يكشف حقيقة اسمه

عبد


الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري عبد الله مشرف حقيقة اسمه الذي اشتهر به في الوسط الفني، مشيراً إلى أن اسمه الحقيقي هو «عبد الله محمد عبد الله».

اضافة اعلان


وأوضح مشرف، خلال لقائه أمس في قناة «سي بي سي»، أنه حصل على اسمه الفني من والدته فاطمة علي مشرف.


ونفى، أثناء حواره في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، ما جرى تداوله من شائعات عن اعتزاله، منوهاً بأنه لا يوجد فنان يعتزل.


وقال إن تلك الشائعة ظهرت لأنه سخر في أحد البرنامج من قلة الشغل، لافتاً الى أن «اللي بيشتغل زي اللي مبيشتغلش».


وأضاف أنه خريج معهد فنون مسرحية، واشترك مع أحمد زكي في فيلم «البيضة والحجر»، مشيداً بقدرة الفنان الراحل على تقليد الفنانين وتقمُّص الشخصيات المختلفة.


وذكر أنه كان يحب الفن والسينما منذ طفولته، و ابتكر شخصيات تتحدث بطريقة معينة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

شاهد ...لحظة وصول فريق روسي إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير اول فيلم في مدار الارض

320112_0

بسمة وهبة تصدم الجمهور بنحافتها الشديدة وقلق حول صحتها - صورة

429269

حقيقة إرتباط جوزيف عطية بالفنانة داليدا خليل - فيديو

2020_5_29_1_46_55_961

ديانا حداد تشارك بأغنيتين أمام السيسي في احتفالات أكتوبر - فيديو

2964721-1357494003

حسين الديك يحقق حلم جمهوره بمشاركته في مهرجان جرش

4448496-1521839268

عاصي الحلاني يفاجىء نجله الوليد بعد عودته إلى لبنان - فيديو

أخبار متعلقة
d-91-روسيا-تعلن-عن-تصوير-فيلم-كامل-في-الفضا-بعنوان-التحدي

روسيا تعلن عن تصوير فيلم كامل في الفضاء بعنوان التحدي

02_177477_highres

ماجد المهندس يطرح اغنيته الجديدة حرام تروح - شاهد

م

فنان مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

حمادة

تعرُّض أسرة الفنان حمادة هلال لحادث سير

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

ن

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ