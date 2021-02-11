الفنان يحيى الفخراني يثير ضجة في مصر حول اعتزاله!.. صورة

الوكيل الاخباري - أثار حساب مزيف للفنان المصري يحيى الفخراني، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ضجة بسبب تغريدة بشأن اعتزال الفنان القدير.

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وكتب الحساب تغريدة قصيرة تضمنت: "‏صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت أفرحكم".

ونقل موقع "مصراوي"، تصريحا للدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، والتي نفت الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحساب المذكور ليس له علاقة بزوجها من قريب أو من بعيد، وأضافت، "دكتور يحيى بيصور حاليًا مسلسله ومشغول في التصوير ويتواجد حاليا باستوديو النحاس".



ويواصل الفنان المصري يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد غياب عامين منذ عرض مسلسل "ونوس".



مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

صباح الخير انا يحيى الفخراني اعلن اعتزالي للفن بعد مسيره كبيره وممتعه يارب اكون قدرت افرحكم❤️ pic.twitter.com/Jrr4Rt7DeK February 10, 2021

سبوتنيك

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