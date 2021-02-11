الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 11:43 ص

الفنان يحيى الفخراني يثير ضجة في مصر حول اعتزاله!.. صورة

egy_13


الوكيل الاخباري - أثار حساب مزيف للفنان المصري يحيى الفخراني، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ضجة بسبب تغريدة بشأن اعتزال الفنان القدير.

اضافة اعلان

وكتب الحساب تغريدة قصيرة تضمنت: "‏صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت أفرحكم".

 

ونقل موقع "مصراوي"، تصريحا للدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، والتي نفت الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحساب المذكور ليس له علاقة بزوجها من قريب أو من بعيد، وأضافت، "دكتور يحيى بيصور حاليًا مسلسله ومشغول في التصوير ويتواجد حاليا باستوديو النحاس".


ويواصل الفنان المصري يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد غياب عامين منذ عرض مسلسل "ونوس".


مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22021423146635202749

فنانة مصرية تعلن إصابتها بذات مرض حورية فرغلي

محمد-منير2

إلهام شاهين تكشف الحالة الصحية لمحمد منير بعد زيارتها له!.. صورة

127-234238-amr-diab-beauties_700x400

عمرو دياب يدعم طفلة كفيفة .. شاهد

3781641-48777592

ياسمين صبري تزور مستشفى للاطفال في مصر ورسالة تثير الجدل!... شاهد

990506-1

تأجيل عرض مسلسل الهيبة 5

666666-330x186

وفاة الفنان المصري عباس منصور

أخبار متعلقة
F898CE07-D3AB-4534-9AE2-C5512F3940E5-630x630

الفنانة التركية الشهيرة بـ'لميس' تثير الجدل بانضمامها لمسلسل ابنة السفير!.. صورة

image

إصابة الفنان المصري سيد رجب بفيروس بكورونا

الفنان-أحمد-فهمى

الفنان أحمد فهمي يثير الجدل بوجه مغطى بالدماء.. فيديو

122019315940448539547

إنفجار مفاجئ يصيب فنانة شهيرة ويشوّه وجهها أثناء التصوير!.. صور

12701309

مرام علي تكشف حقيقة تصوير جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت

maxresdefault

تغيير كبير في شكل بطلة مسلسل باب الحارة 'فريال'.. هكذا بدت.. شاهد