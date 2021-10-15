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الجمعة، 15-10-2021 11:38 م

الكشف عن الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير مروع

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الوكيل الاخباري- علم موقع الفن أن السبب وراء حادث الفنان اللبناني وائل كفوري كان سقوط سيارته بحفرة في الطريق لم ينتبه لها بسبب الظلام الحالك، وإنعدام الرؤية بشكل كاف.

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ونفل وائل الى احدى المستشفيات المعروفة في منطقة جبيل بعد إصابته برضوض مختلفة في جسده اثر الحادث المروع .


المعلومات تؤكد أن وائل بخير ووضعه مستقر و خضع للاسعافات الاولية و الصور الشعاعية وقد اتى الحادث على مقدمة سيارته و حتى أن إطاراتها قد طارت من مكانها بفعل قوة الضربة، ولكن تمكن من النجاة منها من دون إصابات بالغة.

 

المصدر: الفن

 

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