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السبت، 26-06-2021 10:31 ص

الكشف عن حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام - صورة

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الوكيل الإخباري - تسببت الصورة المزيفة التي انتشرت للفنان المصري عادل إمام وهو بلحية بيضاء في الكثير من الجدل حول حالته الصحية.

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وترددت شائعات بأن "الزعيم" يعاني صحيا خلال الفترة الاخيرة وانه لم يعد قادرا على الاستمرار في التمثيل.

وزاد من حدة تلك الشائعات غياب عادل عن تقديم اي أعمال جديدة خلال العامين الماضيين خاصة وان اخر أعماله كان مسلسل "فلانتينو" قبل عامين.

لكن علمت "لها" ان إمام بخير وحالته الصحية جيدة وطبيعية ولا صحة لما يتردد.

كما علمت ان غياب الزعيم العامين الماضيين ليس له سبب سوى بحثه عن عمل فني جديد يليق باسمه وتاريخه الطويل وثقة جمهوره به.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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