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الأحد، 03-01-2021 11:40 ص

المحكمة تغير قرارها بخصوص توقيف الفنان محمد رمضان عن التمثيل

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت، شطب دعوى مقامة ضد الفنان محمد رمضان، تطالب بمنعه من إقامة حفلات غنائية أو تصوير أعمال فنية داخل مصر، على ما أورد مراسل سكاي نيوز  في القاهرة.

وشمل القرار أيضا شطب الدعوى التي تطالب بإسقاط عضوية رمضان في نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

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وجاء رفع الدعوى عقب نشر صورة لمحمد رمضان مع ممثل إسرائيلي  على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت نقابة المهن التمثيلية قد قررت في أواخر ديسمبر الماضي إغلاق التحقيق الذي كانت فتحته بحق رمضان بعد الحادثة، مكتفية بفترة الإيقاف التي فرضتها عليه وبلغت نحو شهر.


ودفعت الحادثة نفسها بشركة إنتاج إلى وقف العمل بمسلسل "موسى"، الذي يؤدي فيه محمد رمضان دور البطولة، غير أن وسائل إعلام مصرية قالت إن التصوير قد بدأ بالفعل في الأيام الأخيرة.


ومن المتوقع أن يعرض المسلسل خلال رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وآخرون.

 

 


 




 

 


 

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