الموت يُفجع الفنانة نانسي صلاح

الوكيل الاخباري - فجع الموت الفنانة المصرية الشابة نانسي صلاح بوالدتها التي توفيت صباح أمس الأحد.

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وأعلنت نانسي الخبر عبر حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" حيث كتبت: لا إله إلا الله، أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين".

ولم تكشف نانسي أي تفاصيل عن الجنازة أو العزاء.



في جانب آخر، شاركت نانسي صلاح في رمضان 2021 في مسلسل "بنت السلطان"، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، وبطولة روجينا في أول بطولة مطلقة لها، وشاركها في البطولة كلٌ من باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، وحسن أبو الروس.

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