الموت يفجع الفنان حمدي الميرغني

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عن وفاة عمه .
وقد نعاه بكلمات مؤثرة حيث انه قال : "توفي إلى رحمة الله عمي سيد نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم أسكنه فسيح جناتك وارزق أبناءه وزوجته الصبر والسلوان".
لتنهال عليه التعليقات داعين له بالرحمة .
المصدر : لها
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