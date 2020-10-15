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الخميس، 15-10-2020 10:01 ص

الموت يفجع الفنان حمدي الميرغني

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عن وفاة عمه .

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وقد نعاه بكلمات مؤثرة حيث انه قال : "توفي إلى رحمة الله عمي سيد نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم أسكنه فسيح جناتك وارزق أبناءه وزوجته الصبر والسلوان".


لتنهال عليه التعليقات داعين له بالرحمة .

 


 

المصدر : لها 

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