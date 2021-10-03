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الأحد، 03-10-2021 09:38 ص

انطلاق الدورة الـ 30 لمهرجان البحرين الدولي للموسيقى

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الوكيل الإخباري - انطلقت في المنامة مساء السبت الدورة الـ 30 من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، الذي يستقطب سنويا مجموعة من المغنين والعازفين العالميين جنبا إلى جنب مع الفنانين البحرينيين.

أحيت الافتتاح على مسرح البحرين الوطني المطربة اللبنانية جاهدة وهبة، حيث قدمت عرضا موسيقيا دراميا بعنوان (هُن في مهب النغم: من بياف إلى أم كلثوم) برفقة مجموعة من الموسيقيين اللبنانيين والأوروبيين تحت قيادة الموسيقار لوكاس صقر.

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جاء العرض باللغات العربية والفرنسية والإسبانية وشمل أغاني للمطربات الراحلات إديث بياف وأسمهان وأم كلثوم وداليدا وغيرهن.


ومن بين المشاركين في المهرجان عازف البيانو الفرنسي ماكسيم زيكيني، الذي يقدم عرضا بعنوان (رحلة موسيقية من زمن موتسارت إلى اليوم) وفرقة (حواس تريو) من سلطنة عمان وفرقة قلالي للفنون الشعبية من البحرين.


وفي التاسع والعاشر من أكتوبر يحتفي المهرجان بالمغني والملحن البحريني الراحل سلمان زيمان (1954-2020) بمشاركة فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.


وتستمر أنشطة وفعاليات المهرجان حتى 16 أكتوبر في الصالة الثقافية ودار المحرّق ودار بن حربان ودار الرفاع.


وبالتزامن مع النسخة الجديدة من المهرجان تصدر هيئة البحرين للثقافة والآثار الطبعة الثانية من كتاب الناقد الدنماركي بول روفسنغ أولسن "الموسيقى في البحرين: الموسيقى التقليدية في الخليج العربي" الذي ترجمته للعربية فاطمة الحلواجي.

 

المصدر - البيان 

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